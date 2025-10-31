لبنان: لا تراجع عن قرار حصر السلاح ونحشد كل إمكاناتنا لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، بعد لقائه صباح اليوم الجمعة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي شمال شرق بيروت، إن القرار بمسألة حصر السلاح تم اتخاذه ولا تراجع عنه، ونعمل لحشد كل إمكاناتنا لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

وأضاف سلام: "نشهد تصعيدا إسرائيليا، ونعمل بكل جهدنا عبر الآلية المعتمدة وعلاقاتنا العربية والدولية لحشد كل إمكاناتنا لوقف الانتهاكات الإسرائيلية والعودة إلى اتفاق وقف الأعمال العدائية".

وردا على سؤال حول القلق من الوضع الأمني ومسألة حصر السلاح، قال سلام: "هناك قرار اتخذ، وقدم لنا الجيش خطة للتنفيذ، وفي أقل من أسبوع سنكون على موعد مع تقرير جديد من قائد الجيش، ولا تراجع عن قرار حصر السلاح".

وعن السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، قال سلام: "لقد اتخذنا خطوات جدية فيما يخص السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، حيث تم تسليم أكثر من عشرين شاحنة من السلاح الثقيل، وهذا مسار مستمرّ لم ننتهِ منه بعد".

وشدّد على أن "الانتخابات النيابية ستُجرى في موعدها الدستوري، ونحن كحكومة نعمل على هذا الأساس، وهذه مسألة غير قابلة للنقاش".

وأضاف: "شكلنا لجنة نيابية مصغّرة للنظر في تطبيق قانون الانتخاب، إذ توجد بعض الثغرات ونقاط عدم الوضوح، وهذه مسألة تشريعية بامتياز تتعدّى صلاحيات الحكومة".

وأكد سلام، ردا على سؤال، أن "اللقاء مع قداسة البابا كان مهما ومفيدا جدا، ونأمل خيرا من زيارته المرتقبة إلى لبنان".