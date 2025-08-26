ترامب يوقع مرسوما يجرم حرق العلم الأمريكي ويقترح عقوبة بالسجن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبته في فرض عقوبة السجن على أي شخص يقوم بحرق العلم الأمريكي.

وقال ترامب يوم الاثنين في البيت الأبيض: "إذا أحرقت علما، فستقضي سنة في السجن من دون إفراج مبكر ولا أي استثناءات". وأضاف أن ذلك "سيؤدي إلى توقف عمليات حرق الأعلام فورا".

ووقع ترامب يوم الاثنين مرسوما بعنوان "ملاحقة جرائم حرق العلم الأمريكي"، غير أن المرسوم لا يتضمن عقوبة السجن لمدة عام التي اقترحها، بل ينص على إعطاء الأولوية في الملاحقة القضائية لحالات معينة.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى حكم أصدرته المحكمة العليا في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، اعتبر أن حرق العلم يندرج ضمن حرية التعبير المكفولة بالدستور الأمريكي.

وبشأن ذلك الحكم، يرى مرسوم ترامب أن هناك مجالا قانونيا للمناورة، وجاء في نصه: "إن علمنا الأمريكي العظيم هو أقدس وأعز رمز للولايات المتحدة وللحرية والهوية والقوة الأمريكية"، مضيفا أن تدنيس العلم أمر "مهين واستفزازي على نحو فريد".

كما نص المرسوم على أنه إذا كان أجانب متورطين في واقعة حرق العلم، فيمكن، في ظل ظروف معينة، إلغاء تأشيراتهم.