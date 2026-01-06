سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حددت وزارة المالية اليابانية، اليوم الثلاثاء، عائد السندات الحكومية اليابانية الجديدة لأجل 10 سنوات عند 2.1%، وهو الأعلى منذ 28 عاما.

وقفز معدل عائد السندات لإصدار يناير مقارنة بمعدله الشهر السابق الذي بلغ 1.7%، مع ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل، مما يعكس التوقعات بأن بنك اليابان (البنك المركزي الياباني) سيواصل رفع أسعار الفائدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليابانية (جيجي برس).

ويزيد ارتفاع عائد السندات من تكلفة خدمة الديون، مما يضع ضغوطا على المالية العامة.

ونتيجة للسياسة المالية النشطة التي تنتهجها حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي، تسجل أسعار الفائدة طويلة الأجل اتجاها تصاعديا، على خلفية المخاوف من تدهور الوضع المالي للدولة.

ورفعت الحكومة، في مشروع موازنة السنة المالية 2026 التي تم اعتمادها الشهر الماضي، سعر الفائدة المفترض المستخدم لحساب تكاليف دفع الفائدة من 2.0% إلى 3.0%. ونتيجة لذلك، بلغت نفقات خدمة الدين في الميزانية رقما قياسيا قدره 31275.8 مليار ين.