اليمن: الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك

‏أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد في الجمهورية اليمنية، أن يوم غدٍ الأربعاء الموافق 18 فبراير هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ.

جاء ذلك بعد ثبوت رؤية هلال الشهر الكريم، حسبما أعلنته الوزارة.

وسبق أن قالت دار الإفتاء المصرية، إن مراسم إعلان نتيجة استطلاع الهلال تُذاع على الهواء مباشرة بعد صلاة المغرب.

وأوضحت في بيان، أن استطلاع الهلال يتم عبر 7 لجان شرعية وعلمية، تضم متخصصين من دار الإفتاء المصرية، وهيئة المساحة، والمعهد القومي للبحوث الفلكية، وفق الضوابط الشرعية والمعايير العلمية الدقيقة المعتمدة في تحري رؤية الأهلة.

وشددت دار الإفتاء في بيانها على ضرورة تحري الدقة، وعدم الالتفات إلى ما يُتداول عبر بعض المواقع أو منصات التواصل الاجتماعي من معلومات غير دقيقة بشأن رؤية الهلال، مؤكدة أنها الجهة الوحيدة المختصة شرعًا وقانونًا باستطلاع هلال شهر رمضان وإعلان نتيجته رسميًا.