زاهي حواس: مفاجآت داخل الهرم الأكبر قريبا

كشف عالم المصريات الدكتور زاهي حواس عن مفاجآت مرتقبة تخص الهرم الأكبر بالجيزة، مؤكّدًا أن فريقًا علميًا متخصصًا يعمل حاليًا على دراسة تفاصيل دقيقة ستغير الكثير من التصورات حول أعظم آثار العالم القديم.

وأوضح حواس، خلال لقائه في برنامج "آخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين عبر شاشة النهار، مساء الإثنين، أن الأبحاث الجارية داخل هرم الملك خوفو ستسفر عن حقائق غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن الاكتشافات الجديدة ستُعلن قريبًا أمام الرأي العام المحلي والعالمي.

وأضاف أن هذه الدراسات تأتي في إطار مشروع علمي ضخم يعتمد على أحدث التقنيات لرصد التجاويف والممرات الداخلية، بما يساهم في كشف أسرار ما زالت غامضة منذ آلاف السنين، مؤكدًا أن النتائج المنتظرة ستعيد كتابة بعض فصول التاريخ المصري القديم.

وربط حواس بين هذه المفاجآت العلمية وكتابه الجديد "خوفو"، موضحًا أن العمل الأدبي جاء انعكاسًا لشغفه الطويل بشخصية الملك باني الهرم الأكبر. وأشار إلى أنه حاول من خلال الرواية المزج بين الحقائق الأثرية والخيال الأدبي لرسم صورة إنسانية أعمق لهذا الحاكم الذي ما زال يثير فضول الباحثين والجمهور حول العالم.

ولفت عالم الآثار إلى أن أهمية الكتاب تتضاعف مع انتظار نتائج الأبحاث الجديدة، إذ سيوفر للقارئ خلفية تاريخية وثقافية لفهم طبيعة الإنجاز الهندسي والحضاري الذي تحقق في عهد الملك خوفو، مضيفًا أن الهدف هو جعل التاريخ أكثر قربًا وسلاسة للناس.

وأكد حواس أن المفاجآت المقبلة داخل الهرم الأكبر لن تكون مجرد اكتشافات حجرية أو ممرات جديدة، بل ستفتح الباب لتفسير كثير من التساؤلات التي حيرت العلماء لعقود، خاصة ما يتعلق بطريقة البناء والدلالات الرمزية للممرات والغرف الخفية.

واختتم تصريحه قائلاً: "نحن أمام مرحلة جديدة من دراسة أعظم أثر في تاريخ البشرية. هذه الاكتشافات لن تهم المصريين فقط، بل ستجذب اهتمام العالم أجمع، وستؤكد أن الحضارة المصرية ما زالت قادرة على إبهار الجميع بما تخفيه من أسرار".