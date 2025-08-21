مصادر سورية: سوريا وإسرائيل توصلتا إلى تفاهمات حول 80% من القضايا

أفادت مصادر سورية مطلعة لقناة العربية نت السعودية أن سوريا وإسرائيل اتفقا على مواصلة المحادثات في باكو وباريس بعد التوصل إلى تفاهمات بشأن معظم القضايا.

وقالت مصادر اليوم الخميس، إن سوريا وإسرائيل توصلتا إلى تفاهمات حول نحو 80% من القضايا، وأن الطرفين اتفقا على مواصلة المحادثات في باكو وباريس.

وفي الاجتماع، اتفق الطرفان على تعزيز جهود خفض التصعيد، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية السورية، ودعم التفاهمات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار ومراقبة وقف إطلاق النار في محافظة السويداء.

وذكر التقرير أن المبعوث الأمريكي توم باراك طلب من وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني توضيحات بشأن وثائق تكشف انتهاكات بحق الطائفة الدرزية في محافظة السويداء.