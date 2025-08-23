 محمد سليمان عبدالمالك يعلن بدء تصوير مسلسل بنج كلي - بوابة الشروق
السبت 23 أغسطس 2025 2:44 م القاهرة
محمد سليمان عبدالمالك يعلن بدء تصوير مسلسل بنج كلي


نشر في: السبت 23 أغسطس 2025 - 2:29 م | آخر تحديث: السبت 23 أغسطس 2025 - 2:29 م

أعلن المؤلف محمد سليمان عبدالمالك عن بدء تصوير المشاهد الأولى لمسلسله الجديد "بنج كلي"، وذلك عبر حسابه بموقع فيسبوك.

المسلسل من إخراج نادين خان، وبطولة محمد دياب، وسلمى أبو ضيف، ومحمد مهران، وعلا رشدي.

جدير بالذكر أن المؤلف محمد سليمان عبدالمالك شارك بالماراثون الرمضاني الماضي بمسلسلين هما "شباب امرأة" المأخوذ عن رواية أمين يوسف غراب، ولعبت بطولته الفنانة غادة عبدالرازق، بمشاركة كل من يوسف عمر، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وإخراج أحمد حسن، ومسلسل "شهادة معاملة أطفال" بطولة الفنان محمد هنيدي، بمشاركة كل من صبري فواز، وسما إبراهيم، ونهى عابدين، والمسلسل من إخراج سامح عبدالعزيز.

 


