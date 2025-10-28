بعد أن حصد منتخب جنوب أفريقيا الميدالية البرونزية في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أُقيمت العام الماضي في ساحل العاج، برزت مشكلة واضحة في الفريق تمثلت في غياب المهاجم الهداف القادر على إنهاء الهجمات، وهو ما يثير التساؤل حول هوية المهاجمين الذين سيعتمد عليهم المدرب هوجو بروس في النسخة المقبلة من البطولة.

المنتخب الملقب بـ بافانا بافانا حجز مكانه في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، المقررة إقامتها بين 21 ديسمبر و18 يناير.

وخاض الفريق النسخة الماضية دون لايل فوستر لاعب بيرنلي، الذي غاب عن البطولة، ليعتمد بروس على إيفيدنس ماكجوبا وبيرسي تاو، رغم أن الأخير يميل أكثر إلى اللعب على الأطراف.

لكن مع انتقال تاو إلى الدوري الفيتنامي وابتعاده عن الأضواء، يبدو أن مسيرته الدولية شارفت على نهايتها، ما يفرض على الجهاز الفني البحث عن بدائل جديدة.

وفيما يلي أبرز المرشحين لقيادة هجوم جنوب أفريقيا في البطولة المقبلة، مع الإشارة إلى أن بروس من المتوقع أن يختار مهاجمين اثنين فقط، وربما ثلاثة كحد أقصى:

لايل فوستر

النادي: بيرنلي

المباريات/الأهداف: 23 / 8

يُعد الخيار الأفضل كمهاجم صريح رقم (9)، لكنه لاعب متقلب الأداء مع المنتخب. يتميز بالقوة البدنية والقدرة على إنهاء الفرص داخل المنطقة، إلا أن مستواه يتأثر أحيانًا بالضغوط. غاب مؤخرًا عن مباراة رواندا بداعي الإصابة، لكنه عاد سريعًا للظهور مع بيرنلي في الدوري الإنجليزي بعد أربعة أيام فقط.

إيفيدنس ماكجوبا

النادي: أورلاندو بايرتس

المباريات/الأهداف: 21 / 5

مهاجم طويل القامة يجيد التحرك والربط بين الخطوط أكثر من التسجيل. يمتاز بالعمل الجماعي والجهد الكبير، وهو ما يجعله محبوبًا لدى بروس، لكن قدرته المحدودة على التهديف قد تمنع المنتخب من بلوغ الأدوار النهائية.

إكرام راينرز

النادي: ماميلودي صن داونز

المباريات/الأهداف: 19 / 5

يعتمد على السرعة ورد الفعل داخل منطقة الجزاء، لكنه لا يزال بحاجة إلى صقل مهارته في إنهاء الهجمات. يمنح الفريق بعدًا هجومياً مختلفًا يشبه ما كان يقدمه توكيلو رانتي سابقًا. من المتوقع أن يكون ضمن قائمة المسافرين إلى المغرب، لكن مشاركته الأساسية محل شك.

برادلي جروبلر

النادي: سيخوخوني يونايتد

المباريات/الأهداف: 12 / 2

ورقة غير متوقعة نظرًا لتقدمه في السن (37 عامًا)، لكنه ما زال أحد أفضل الهدافين في الدوري الجنوب أفريقي هذا الموسم، بتسجيله 9 أهداف في 11 مباراة. يتميز بفعاليته داخل منطقة الجزاء، لكن لياقته قد لا تساعده على المشاركة في نسق عالٍ. ومع ذلك، قد يكون خيارًا مثاليًا إذا أراد بروس مهاجمًا متخصصًا في اللمسة الأخيرة.

تشيجوفاتسو ماباسا

النادي: أورلاندو بايرتس

المباريات/الأهداف: 7 / 3

رغم سجله التهديفي الجيد في الدوري المحلي، فإن علاقته بالمدرب بروس ليست مثالية. سبق أن استدعاه في مباراة بتصفيات كأس العالم أمام إثيوبيا ثم سحبه بعد 34 دقيقة فقط، مشيرًا إلى أنه لم يلتزم بالتعليمات التكتيكية، ومنذ ذلك الحين لم يتم استدعاؤه مجددًا. لذا فإن حظوظه في السفر إلى المغرب تبدو ضعيفة جدًا.

في ظل هذه الخيارات، سيواجه بروس معضلة في اختيار المهاجم الأنسب لقيادة الخط الأمامي في البطولة المقبلة، وسط حاجة الفريق الماسة إلى هداف فعّال يعيد البريق لهجوم بافانا بافانا.