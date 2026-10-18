وزير الخارجية يشدد على أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين مصر والعراق

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، هيبت الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، بالعاصمة بغداد، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة على الصعيد البرلماني، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن التطورات على الساحة العراقية ومستجدات الأوضاع الإقليمية.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي اكد خلال اللقاء موقف مصر الراسخ الداعم لوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه.

كما أشاد بجهود الدولة العراقية في ترسيخ الأمن والاستقرار وحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة. كما أكد وزير الخارجية علي أهمية تعزيز التعاون البرلماني وتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية، بما في ذلك البرلمان العربي، وأعرب عن التطلع لعقد الدورة الرابعة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة بالقاهرة، فضلاً عن تعزيز مشاركة الشركات المصرية في مشروعات التنمية وإعادة الإعمار بالعراق.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل التقديرات بشأن مستجدات المشهد السياسي والأمني العراقي، إلى جانب علاقات العراق مع دول الجوار، حيث اشاد الوزير عبد العاطي بالنهج العراقي الحريص على عدم الانخراط في التجاذبات الإقليمية، كما اتفق الجانبان علي مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين البلدين بما يدعم تعزيز الأمن القومي العربي.