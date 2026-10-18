شعبة الذهب: مبادرة بيع المشغولات بدون وزن الفصوص غير مسبوقة ولكنها تظل فردية

أكد عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الذهب في السوق المصري تحكمها ثلاثة عوامل أساسية لا غنى عنها، تتمثل في سعر الأوقية في البورصة العالمية، فضلًا عن سعر صرف الجنيه أمام الدولار، علاوة على العرض والطلب في السوق المحلي.

وأوضح "المغربي"، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "نقطة ومن أول السطر"، المذاع على قناة "الحدث اليوم" مع الإعلامية رحاب فارس، أن هذه العوامل تتداخل أحيانًا بشكل عكسي؛ فقد نشهد انخفاضًا عالميًا يقابله ارتفاع محلي نتيجة زيادة الطلب أو تغيرات سعر الصرف، والعكس صحيح.

وتعليقًا على المبادرات المتعلقة بفصوص المشغولات، أشار عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إلى أنه عالميًا، جرت العادة على احتساب وزن الفصوص ضمن المشغول وخصم قيمتها عند إعادة البيع، إلا أن السوق المصري شهد مبادرة فردية من إحدى الشركات، تقضي بأن لا يتم احتساب وزن الفصوص ضمن وزن الذهب، حيث يُباع المشغول بوزن الذهب الخالص فقط مع كتابة وزن الفصوص منفصلا، وهي خطوة غير مسبوقة تهدف لحماية حقوق المستهلك وتشجيع الصناعة المحلية، وسط ترقب لما إذا كانت بقية المصانع ستتجه هذا الاتجاه أم لا.

وأكد أن المصنعية تمثل تكلفة إنتاج وهامش ربح طبيعي كأي سلعة أخرى، وأن السوق المصري يُعد من الأرخص إقليميًا في هذا المجال، موضحًا أن الأسواق تواجه تحديات تتعلق ببعض المنتجات المستوردة أو ذات التصاميم المنفوخة التي تعطي حجمًا كبيرًا بوزن خفيف مثل الخواتم التي تبدو بوزن 5 جرامات بينما وزنها الفعلي جرام أو جرامان.

