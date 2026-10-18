ألمانيا: قراصنة يخترقون بريد حزب ميرتس في هايلبرون ويرسلون آلاف الرسائل الاحتيالية

اخترق قراصنة حساب البريد الإلكتروني لحزب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي في مدينة هايلبرون جنوبي ألمانيا، وأرسلوا منه آلاف الرسائل الاحتيالية بغرض التصيد الإلكتروني إلى وزارات وجهات سياسية أخرى، وكذلك إلى المستشار الألماني ميرتس.

وقال متحدث باسم شرطة مدينة هايلبرون لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ):" تشير النتائج الأولية إلى أن الرسائل أُرسلت إلى نحو 6500 جهة اتصال، العديد منها ينتمي إلى قطاعات حساسة تتعلق بالأمن". وأضاف المتحدث:" نعلم على سبيل المثال أن رسائل أُرسلت أيضاً إلى المستشار الاتحادي".

وتتضمن الرسالة، التي أُرسلت أيضًا إلى هيئة تحرير (د ب أ)، رابط دعوة إلى فعالية يشارك فيها ضيوف بارزون. وتشتبه الشرطة حاليًا في أن الأمر يتعلق بمحاولة تصيّد إلكتروني احتيالي.

ويُعد التصيّد الإلكتروني من أكثر أساليب الاحتيال شيوعًا على الإنترنت، إذ يحاول مجرمو الشبكة الإلكترونية الحصول على بيانات حساسة مثل كلمات المرور أو المعلومات المصرفية من خلال دفع المستلمين إلى الرد على رسائل مزيفة.