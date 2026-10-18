الإعصار ترودي يشتد إلى الفئة الثانية مع اقترابه من ساحل المكسيك

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير يوم السبت إن ترودي اشتد ليصبح إعصارا من الفئة الثانية أثناء تحركه نحو الساحل الجنوبي الغربي والأوسط للمكسيك المطل على المحيط الهادئ.

وكان التحذير من الإعصار ساريا من مانزانيلو بولاية كوليما إلى كابو كورينتس في خاليسكو. وأظهرت أحدث بيانات المركز الوطني للأعاصير أن الإعصار، المصنف من الفئة الثانية، يحمل رياحا مستمرة تبلغ سرعتها القصوى 155 كيلومترا في الساعة؛ حيث يتمركز على بعد نحو 280 كيلومترا جنوب كابو كورينتس، و160 كيلومترا جنوب غرب مانزانيلو، متحركا نحو الشمال الغربي بسرعة 17 كيلومتراً في الساعة.

وفي غضون ذلك، اشتد الإعصار تشامبي إلى إعصار خارق من الفئة الرابعة أثناء تحركه نحو جوام.

وكان من المتوقع أن يقترب مركز ترودي من الساحل المكسيكي يوم السبت ويمر بالقرب منه حتى اليوم الأحد. وبعد أحدث تحذير، أصدرت الحكومة المكسيكية تحذيرا من عاصفة استوائية لجزر لاس إيسلاس مارياس وألغت تحذيرا مماثلا لساحلها جنوب لاثارو كارديناس.

وحثت البحرية المكسيكية البحارة وقاطني السواحل إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر؛ نظراً لارتفاع الأمواج وهطول الأمطار الغزيرة، فضلاً عن مخاطر فيضان الأنهار والانهيارات الأرضية في المناطق الأكثر عرضة للخطر.

وكان من المتوقع أن يجلب ترودي أمطاراً تتراوح بين 10 إلى 20 سنتيمترا خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع مع احتمال وصولها إلى نحو 38 سنتيمترا في مناطق متفرقة.

وفي المحيط الهادئ، اشتد الإعصار 'تشامبي' ليتطور إلى إعصار من الفئة الرابعة، مصحوبا برياح مستمرة بلغت سرعتها 225 كم/ساعة، أثناء تحركه غربا نحو جزيرة جوام بسرعة 24 كم/ساعة. وأفادت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية الأمريكية أن الإعصار تمركز عند الساعة 21:57 بتوقيت جرينتش على بعد 60 كيلومترا في الاتجاه الغربي الجنوبي الغربي من جوام.



