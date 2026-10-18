النائب صلاح فوزي: منع أي خائن أو مجرم أو مغرض من دخول السباق الرئاسي

قال النائب صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المادة 200 من الدستور، التي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية، عُدلت في التعديل الدستوري الذي أُجري عام 2019، ونصت على أن القوات المسلحة ملك للشعب، ومهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية.

وأضاف خلال برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" المذاع عبر "النهار" أن "من بين المهام الرئيسية للقوات المسلحة حماية الدستور والتصدي لأي اعتداء عليه"، مؤكدا أن انتهاك الدستور يمثل أحد الأشكال المتعددة لجريمة الخيانة العظمى.

وأشار إلى عدم تعطيل أي مادة من مواد الدستور على الإطلاق، حتى حينما تُعلن حالة الطوارئ، مستشهدا بإعلان حالة الطوارئ لمواجهة الإرهاب ولمواجهة وباء "كورونا"، دون أن يحدث أي اقتراب أو مساس بأي مادة دستورية.

وعلق على استخدام الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمفهوم مدنية الدولة في سياق الإشارة إلى إمكانية تلقي المرشح تدريبًا في الأكاديمية العسكرية، والتأكيد على عدم وصول أي خائن أو مجرم أو مغرض إلى مقعد الرئاسة، قائلا:"أي خائن أو مجرم أو مغرض، لابد أن توضع نصوص تمنعه من الترشح".

ونوه أن القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية - وليس قانون الانتخابات- من حقها وفقًا للدستور أن تنص على منع أشخاص من ممارسة الحقوق السياسية، ومن ثم فإنه وفقًا للتعريف المتعارف عليه قانونا وبضبط المصطلحات الواجبة "سيكون هناك منع كامل من دخولهم السباق الرئاسي".