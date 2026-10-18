مشاجرة بين موظفين ثملين لدى نائبين عن البديل داخل البرلمان الألماني

وقعت مشاجرة بالأيدي بين موظفين يعملان لدى نائبين في البرلمان الألماني عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" داخل مبنى "ياكوب كايزر" التابع للبرلمان مساء يوم الأربعاء الماضي.

وكان الموظفان في تلك الأثناء تحت تأثير الكحول، وفقًا لمعلومات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن مصادر في إدارة البرلمان.

ووفقًا للمعلومات، وقع الشجار في بهو المبنى، أسفل العمل الفني "صعود وهبوط وفي الطريق"، للفنانة النحاتة كريستيانه موبوس. ويتكون العمل الفني من4 قوارب تجديف معلقة. وأفادت هذه المعلومات بأن شرطة البرلمان كانت موجودة في المكان، وأن بلاغًا رسميًا قُدّم بحسب الإجراءات المتبعة.

وقال المكتب الصحفي التابع للبرلمان الألماني:"لا تقدم إدارة البرلمان، من حيث المبدأ، أي معلومات بشأن وقائع محتملة تتعلق بشرطة البرلمان وترتبط بأشخاص بعينهم".

وردًا على استفسار من (د ب أ)، أفادت الكتلة البرلمانية لحزب "البديل" بأنها لم تتلق حتى الآن أي معلومات بشأن هذه الواقعة، وأنها تراجع القضية.