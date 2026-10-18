رئيس وزراء كندا: حادث خطير وراء حريق ضخم بقاعدة عسكرية في ألبرتا

أستاذ سموم: رواية وفاة طفل بورسعيد بالآيس تتضارب مع الأعراض المرصودة.. والمخدر قد يكون مادة أفيونية

محمد علي خير: المصريون يعرفون موعد مغادرة حاكمهم لأول مرة منذ 7000 سنة.. ولم أتوقع أن أعيش وأولادي لنرى هذا

محمد علي خير: الرئيس السيسي أول حاكم مصري منذ 7000 سنة يترك كرسي الحكم طواعية.. ولو شاء تعديل الدستور لعدله

مصطفى بكري: مصر لها دورها القومي المحوري.. ودعوة الرئيس السيسي للبرلمان بشأن دعم أمن السعودية قرار حكيم