الإسعاف: زمن استجابة يتراوح بين 3 إلى 8 دقائق عبر 1717 نقطة بالجمهورية

استعرض الدكتور محمد عبد البديع، رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطبية والإسعافية، آلية تعامل هيئة الإسعاف مع الحوادث الكبرى.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «ست ستات» المذاع عبر قناة «dmc» مساء السبت، إن الهيئة تتحرك فور تلقي البلاغ، أن أول سيارة إسعاف تصل إلى موقع الحادث ترفع إحداثياته، وتبدأ بفرز المصابين وفقًا لمدى خطورة حالاتهم.

وأوضح أن باقي سيارات الإسعاف تصل تباعًا في زمن استجابة يتراوح بين 3 و5 دقائق، ويرتفع أحيانًا إلى 8 دقائق، وأن المصابين يُنقلون إلى أقرب مستشفى حكومي لتلقي العلاج، أو يوزعون على عدد من المستشفيات في حالة الحوادث الكبرى.

وأرجع أسباب تأخر زمن الاستجابة رغم امتلاك الهيئة خدمة لتحديد موقع المتصل، إلى التكدسات المرورية، والتصرفات السلبية لبعض المواطنين، لافتًا إلى وجود 1717 نقطة إسعافية على مستوى الجمهورية

وفي سياق آخر، ونوه إلى أن خدمة الإسعاف النهري موجودة منذ نشأة هيئة الإسعاف في 2009، وأن اللانشات النهرية موزعة على طول مجرى النيل، من القاهرة وحتى أسوان.

وأضاف أن الهيئة تمتلك 11 لانشًا إسعافيًا، يستوعب كل منها 3 حالات طارئة، بجانب 6 لانشات بحرية والتي يتسع الواحد منها لنقل 4 حالات طارئة.

وتابع أن هناك توجيهًا رئاسيًا بتوزيع اللانشات البحرية في المحافظات الساحلية للتعامل مع الحالات الطارئة والكوارث وخاصة التي تنتج عن الهجرة غير الشرعية.

وأوضح أن اللانشات النهرية تتحرك فور تلقي البلاغات، وتنقل الحالات إلى سيارات الإسعاف، مشيرًا إلى أنها مجهزة بالتجهزيات الطبية نفسها الموجودة في سيارات الإسعاف.