قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن منتدى مصر الذي يُعقد في الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، يجب أن يشهد تفاعلًا بين المشاركين به.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الساعة 6»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء السبت، أن الحكومة حققت العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية والتي تحتاج إلى تسويق سياسي وإعلامي.

واستدرك أنه رغم الإنجازات التي حققتها الحكومة إلا أن هناك إخفاقات يجب الإعلان عنها للرأي العام بهدف التوصل إلى حلول وطرح مقترحات وليكون هناك «جدول أعمال للوطن في المرحلة المقبلة».

وأشار إلى ترقب المواطنين لأن يُسفر المؤتمر عن قدر كبير من الشفافية والمصارحة، وأن يُخفف الأعباء المعيشية عنهم، ومراقبة الأسواق، وغيرها.

وأكمل: «هناك توجيه من الرئيس إنه كما سنعرض الإنجازات لابد أن نعرض مساحات الإخفاقات أو التعثر الذي تم ويجب أن نبحث معًا في الوصول إلى حلول بشأنه».

وذكر أن المؤتمر يشهد مشاركة رجال المال والأعمال، القطاع الخاص، والأكاديميين والسياسيين، والشباب، والمرأة، والأحزاب السياسية، وغيرهم.