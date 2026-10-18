الإفراج عن مؤسس حركة الصراصير الاحتجاجية في الهند وسط تصاعد الخلاف بشأن قوائم الناخبين

أُفرج اليوم السبت عن مؤسس حركة الاحتجاج الهندية المعروفة باسم "حركة الصراصير"، بعد احتجازه لدى الشرطة، وفقا لما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤول الشؤون القانونية بالحركة، في وقت يثير فيه تصاعد الخلاف بشأن قوائم الناخبين في البلاد حالة من التوتر في العاصمة نيودلهي.

واحتُجز أبهيجيت ديبكي أمس الجمعة، بعدما غادر منزله متوجها إلى تجمع كان من المقرر تنظيمه في منطقة كونوت بليس، فيما لم تكشف السلطات عن مكان احتجازه.

وتواصلت احتجاجات محدودة في أنحاء العاصمة، حيث طالب المتظاهرون باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات جانيش كومار، احتجاجا على مراجعة قوائم الناخبين على مستوى البلاد، وهي مراجعة يقول منتقدون إنها استبعدت بشكل غير سليم ملايين الناخبين الذين يحق لهم التصويت.

وشهدت مناطق في وسط دلهي مظاهرات خلال الأيام الأخيرة، رغم الإجراءات الأمنية المشددة والاعتقالات الجماعية والقيود المفروضة على التجمعات العامة. وأُعيد فتح الطرق المحيطة بإحدى أكثر المناطق التجارية ازدحاما في العاصمة، رغم استمرار وجود الحواجز وانتشار آلاف من أفراد الأمن في أنحاء المدينة.

كما تحظى الاحتجاجات باهتمام خارج الهند. وكان اليوتيوبر الشهير دروف راثي قد دعا إلى تنظيم مظاهرة في ساحة البرلمان بالعاصمة البريطانية لندن اليوم السبت. كذلك نظمت مجموعات طلابية احتجاجا منفصلا أمام المفوضية الهندية العليا في لندن أمس الجمعة، حيث نظم أنصار رئيس الوزراء ناريندرا مودي مظاهرة مضادة، وفقا لتقارير إعلامية محلية.