ترامب يتباهى بنفوذه خلال تجمع انتخابي في كنتاكي وسط تراجع دعم الجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنفوذه خلال ولايته الثانية في البيت الأبيض، اليوم السبت، خلال تجمع انتخابي في ولاية كنتاكي لحشد الدعم للجمهوريين، في وقت يواجه فيه حزبه صعوبات في انتخابات التجديد النصفي، قائلا: "يمكنني القيام بأشياء لا تصدق".

وكان ترامب يتحدث في مدينة هايلاند هايتس لدعم مرشحين جمهوريين، من بينهم إد جالراين، المرشح لعضوية مجلس النواب الأمريكي، مستشهدا بقراره تغيير الاسم الذي تستخدمه الحكومة الأمريكية للإشارة إلى خليج المكسيك ليصبح "خليج أمريكا".

وقال ترامب: "لا أعتقد أنني كنت سأتمكن من فعل ذلك خلال ولايتي الأولى. هذه ولاية أتمتع فيها بنفوذ أكبر بكثير".

وأضاف: "لم تكن جوجل لترد على اتصالي خلال ولايتي الأولى، أما الآن فهم يتملقونني بشدة".

وتابع قائلا: "حسنا، لقد غيرت أيضا اسم بحيرة في كندا إلى بحيرة أمريكا"، في إشارة إلى بحيرة أونتاريو.

وتأتي تصريحات ترامب التي يتباهى فيها بنفوذه في ظل استياء الناخبين من طريقة استخدامه لهذا النفوذ، إذ تسهم الرسوم الجمركية والحرب مع إيران في ارتفاع الأسعار، بينما يرى مزيد من الأمريكيين أن الرئيس يسعى إلى خدمة مصالحه الشخصية بدلًا من مصالح البلاد.