كيف تدعم مصر أمن السعودية دفاعيا بعد دعوة الرئيس السيسي للبرلمان؟ اللواء هشام الحلبي يوضح

قال اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، إن "من الواضح تماما أن مصر ستدعم المملكة العربية السعودية، ولكن هناك جزءا قانونيا إجرائيا مطلوبا طبقا للدستور سيعرض على البرلمان".

وأشار خلال برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" المذاع عبر "النهار" إلى أن المملكة العربية السعودية تمتلك قدرات عسكرية كبيرة ومتكاملة لمواجهة التهديدات، غير أن طبيعة هذه التهديدات "ممتدة ومن المتوقع أن تستغرق وقتا طويلا جدًا".

وأضاف أن الدعم المتوقع قد يتخذ أشكالا متعددة تشمل الدعم الاستخباراتي، والإنذار المبكر، والدعم اللوجستي لبعض المنظومات، إلى جانب دعم قوات للمساعدة في الصد والدفاع، مؤكدا أن التهديدات لا تواجه السعودية وحدها ولكن تستهدف منطقة الخليج والمنطقة عمومًا لفترات طويلة.

وأوضح أن طبيعة التهديدات اختلفت كليًا وباتت تعتمد على الطائرات بدون طيار المسيرات والصواريخ، متابعا: "هو شكل من أشكال الدفاع عن السعودية انطلاقًا من أن أمنها من أمن مصر".

ولفت إلى أن تصدي المملكة بقوة لتلك التهديدات يحقق "مردودا إيجابيا عاليا" لمصر في تأمين البحر الأحمر وتأمين مضيق باب المندب، مؤكدا: "ليست حربا ضد أحد، بل هي دعم دفاعي للمملكة العربية السعودية، نحن لا نحارب أحدا، لكن ندافع عن المملكة العربية السعودية".

وأوضح أنال دخول البري إلى اليمن من جانب السعودية أمر "غير وارد" بحسب تقديره؛ لكون المملكة لا تعتدي على أرض اليمن، موضحا أن تحليل طبيعة التهديد الحالي يُظهر في استهداف المطارات المدنية ومنشآت الطاقة والمجال الجوي عبر الصواريخ والمسيرات.

وأشار إلى أن الدعم قد يرتكز على منظومات الإنذار المبكر، وتقديم المعلومات، والدعم في إطار الصد لتأمين المجال الجوي السعودي، موضحا أن تحديد مكان الدعم وحجمه وتوقيته يخضع للتنسيق العسكري المشترك بين البلدين.

ونوه أن الموقف الاستراتيجي العام يسير لصالح القوات الحكومية اليمنية التي تحقق تقدمًا على الشريط الساحلي رغم استمرار الاشتباكات مع جماعة الحوثي في بعض النقاط، مشيرا إلى أن الحسم يستغرق وقتا.

ولفت إلى سعي إيران إلى توسيع نطاق الحرب إقليميًا، عبر استهداف المملكة العربية السعودية، وتوقعات بتهديد الملاحة في باب المندب، موضحا أن المخطط الإيراني يستهدف السيطرة على مضيق باب المندب، إلى جانب استهداف مصادر الطاقة في الخليج لرفع أسعارها عالميًا، في ظل احتمال توجيه ضربة أمريكية لإيران بعد الانتخابات الأمريكية.

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن رغبته في انعقاد البرلمان في جلسة طارئة، لمنح التفويض اللازم لاتخاذ إجراءات لحماية الأشقاء والدفاع عنهم، إذا طُلب من مصر ذلك.

وقال الرئيس السيسي: "أرجو أن ينعقد البرلمان في جلسة طارئة حتى يعطينا هذا التفويض إذا طُلب منا"، مشددًا على أن الأمر يتعلق بالدفاع فقط، ولا يستهدف محاربة أي طرف أو مهاجمته.