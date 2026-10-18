ارتفاع عدد قتلى حادث تدافع خلال مهرجان هندوسي في الهند إلى 19 شخصا

أسفر تدافع خلال مهرجان هندوسي كبير في ولاية البنغال الغربية بشرق الهند عن مقتل 19 شخصا على الأقل، حسبما أعلن مسؤولون اليوم الأحد.

ووقع التدافع في عاصمة الولاية كلكتا ليل السبت عندما ركض حشد بالقرب من سرادق للاحتماء مع بدء هطول الأمطار خلال "دورجا بوجا"، وهو مهرجان هندوسي سنوي يحتفل بالآلهة دورجا. ووفقا للشرطة، سقط بعض المصلين على الطريق، مما أدى إلى اندلاع التدافع.

وقال رئيس وزراء البنغال الغربية سوبيندو أدهيكاري، الذي زار كلية ومستشفى كلكتا الطبي حيث تم نقل الضحايا، إن 19 شخصا قد لاقوا حتفهم وكان 25 آخرون يتلقون العلاج. وأعلن عن إجراء تحقيق من قبل فريق تحقيق خاص يرأسه قاض في المحكمة العليا بالولاية.

واحتجزت الشرطة بعض منظمي السرادق وأفراد الأمن الخاص والموظفين المناوبين، وبدأت تحقيقا في أي قصور في التحكم بالحشود والسلامة .

وتعد حوادث تدافع الحشود شائعة نسبيا في الهند خلال المهرجانات الدينية، حيث تتجمع حشود غفيرة، تصل أحيانا إلى الملايين، في مناطق ضيقة مع الافتقار إلى تدابير السلامة أو التحكم بالحشود. وفي يناير/كانون الثاني 2025، قتل 30 شخصاً على الأقل عندما هرع عشرات الآلاف من الهندوس للاستحمام في نهر مقدس خلال مهرجان "ماها كومب"، وهو أكبر تجمع ديني في العالم.