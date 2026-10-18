روبيو: واشنطن تتفق مع تصريحات لندن حول مسؤولية طهران عن الهجوم على قاعدة فيرفور

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن تتفق مع تصريحات لندن بأن إيران كانت وراء الهجوم على قاعدة جوية عسكرية في بريطانيا.





وقال روبيو للصحفيين: "صرحت بريطانيا بأن الإيرانيين هم من يقفون وراء الهجوم على القاعدة الجوية. من الواضح أنه ليس لدينا سبب للاختلاف مع هذا التقييم. في الواقع، نحن نتفق معه".

وأعلنت الشرطة البريطانية في يوم 27 سبتمبر الماضي عن وقوع "حادث كبير" بالقرب من قاعدة "فيرفورد" الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي. حيث تم احتجاز خمسة مواطنين بريطانيين للاشتباه في تورطهم في أنشطة إرهابية وجرائم تتعلق بالمواد المتفجرة، وتم إطلاق سراحهم في اليوم التالي بكفالة.

وفي الأول من أكتوبر، تم احتجاز رجل يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية وتم لاحقا إطلاق سراحه بكفالة أيضا.

واتهم رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام الحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء الحادثة التي وقعت قرب قاعدة "فيرفورد" الجوية، معلنا عزمه فرض عقوبات إضافية على طهران.



ونفت إيران جميع هذه التهم، وأصدرت سفارة إيران في لندن بيانا رسميا وصفت فيه التكهنات بشأن دور طهران في حادثة فيرفورد بأنها "لا أساس لها ومغرضة"، محذرة من تداعيات نشر اتهامات غير مثبتة ضد إيران.

كما أدانت وزارة الخارجية الإيرانية اتهام مسؤولين بريطانيين لطهران بالضلوع في الحادث الأمني المزعوم بقاعدة فيرفورد الجوية، ووصفته بأنه "مؤامرة دنيئة".