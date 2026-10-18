 حاكم لينينجراد: الدفاعات الجوية تسقط 95 طائرة مسيرة فوق المنطقة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حاكم لينينجراد: الدفاعات الجوية تسقط 95 طائرة مسيرة فوق المنطقة

سان بطرسبرج - (د ب أ)
نشر في: الأحد 18 أكتوبر 2026 - 9:42 ص | آخر تحديث: الأحد 18 أكتوبر 2026 - 9:42 ص

أعلن حاكم منطقة لينينجراد، ألكسندر دروزدينكو، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 95 طائرة مسيرة فوق المنطقة.

وقال دروزدينكو، عبر قناته على تطبيق تليجرام: "تتواصل عمليات التصدي لهجوم واسع النطاق بطائرات مسيرة. وحتى الآن، تم إسقاط 95 طائرة مسيرة معادية فوق منطقة لينينجراد"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف دروزدينكو، أن حطام الطائرات المسيرة سقط على منزل خاص بالقرب من مدينة كيروفسك، وعلى مبنى سكني في مدينة فسيفولوجسك.

كما أفاد دروزدينكو بوقوع انقطاعات في الكهرباء نتيجة سقوط حطام الطائرات المسيرة على خطوط الكهرباء.

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