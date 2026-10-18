وزير الخارجية الأمريكي: ترامب سيحتاج ما يصل إلى 60 يوما لدراسة العقوبات على روسيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم ‌السبت، بعد يوم من إعفائه من عقوبات ورسوم جمركية مرتبطة بالصادرات الروسية، إنه لم يعلن بعد قرارا نهائيا بشأن المسألة، بينما قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إن المسئولين يريدون مزيدا من الوقت لتقييم الوضع.

وقال روبيو إن الرئيس سيحتاج فترة تصل إلى 60 يوما لتقييم الأثر الاقتصادي للعقوبات والرسوم ​الجمركية المرتبطة بروسيا التي أعفاها منها قبل يوم.

وقال ترامب لصحفيين في بالم بيتش بولاية فلوريدا "كثير منكم لا يعرف ​قراري بعد، لكننا سنعرفه، وأنتم ستعرفونه".

يأتي الإعفاء قبل أسابيع فقط من انتخابات التجديد النصفي المقررة في ⁠نوفمبر، في وقت يتعرض فيه ترامب لضغوط بسبب ارتفاع أسعار الطاقة مع تعطيل الحرب مع إيران إمدادات النفط ​العالمية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ووقع ترامب أمرا تنفيذيا يوم الجمعة يعفي من عقوبات ورسوم جمركية رئيسية بموجب القانون المعروف باسم قانون جراهام، الذي وقعه ​الشهر الماضي بناء على طلب مشرعين يريدون زيادة الضغط على موسكو بسبب الحرب الدائرة مع أوكرانيا.

وكان من المقرر أن تدخل الإجراءات، التي تشمل رسوما جمركية على السلع الروسية وعقوبات على الدول التي تشتري النفط والغاز الروسيين، حيز التنفيذ خلال أيام.

ولم يحدد الأمر الصادر يوم الجمعة مدة سريان الإعفاء، ​لكن روبيو قال إن ترامب اختار إجراء مراجعة لمدة 60 يوما.

وقال روبيو لصحفيين قبل صعوده إلى طائرة في رحلة إلى ​أوزبكستان "أعتقد أن الرئيس يريد استغلال فترة الستين يوما لتحليل ما سيعنيه فرض العقوبات والرسوم الجمركية للاقتصاد العالمي وحتى للاقتصاد الأمريكي".

ومما يزيد الأمر تعقيدا ‌أن ⁠قانون جراهام لا يدعو إلى فرض عقوبات على روسيا فحسب، بل إلى فرض رسوم جمركية أيضا على سلع الدول التي تستورد إمدادات الطاقة الروسية.

وأشار روبيو إلى الهند، وهي شريك مهم للولايات المتحدة نوعت مصادر إمداداتها من الطاقة لكنها لا تزال تعتمد بشدة على النفط الروسي.

وقالت السناتور دارلين جراهام، ⁠الجمهورية عن ساوث كارولاينا، التي كان شقيقها الراحل لينزي جراهام من أبرز داعمي التشريع الذي يحمل اسمه، إنها لا تتفق مع قرار ترامب وتعتزم مناقشته معه عندما يشارك في حملتها الانتخابية ​الأسبوع المقبل.

وقالت لصحفيين يوم السبت "شخصيا، كنت سأختار الإبقاء على الضغط على روسيا. لأنني لا أثق ​ببوتين ولا أثق ⁠بروسيا".

,دافع روبيو أيضا عن اتفاق أمريكي منفصل مع روسيا لزيادة إمدادات الديزل إلى الأسواق العالمية بهدف تخفيف أسعار الوقود التي ارتفعت في ظل الحرب مع إيران واضطرابات إمدادات الطاقة.

وقال ترامب إنه بموجب الاتفاق ستورد روسيا في البداية أكثر من 300 ألف طن ⁠من الديزل ​إلى الولايات المتحدة، تليها شحنات في نوفمبر وما بعده.

وقال روبيو "سيباع ​هذا الديزل بطريقة أو بأخرى. والفرق الوحيد هو مقدار ما كانت الولايات المتحدة ستحصل عليه منه".

وأضاف روبيو أن اتفاق الديزل والإعفاء من العقوبات يعكسان صعوبة إدارة ​الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا التي عطلت إمدادات الطاقة العالمية.

وتابع: "هذه الصراعات حول العالم بدأت تصطدم ببعضها البعض".