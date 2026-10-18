أوكرانيا: نحو مليون و565 ألف قتيل وجريح في صفوف الجيش الروسي منذ بدء الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و565 ألفا و60 فردا، من بينهم 2090 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12416 دبابة، و25561 مركبة قتالية مدرعة، و51293 نظام مدفعية، و2224 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1711 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأشار البيان، إلى تدمير 449 طائرة حربية، و356 مروحية، و568358 طائرة مسيرة، و5134 صاروخ كروز، و35 سفينة حربية، وغواصتين، و164246 من المركبات وخزانات الوقود، و4835 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.