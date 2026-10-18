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أعداد جريدة الشروق
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الفلبين والولايات المتحدة تبحثان توسيع التعاون في مجال أمن الطاقة

مانيلا - د ب أ
نشر في: الأحد 18 أكتوبر 2026 - 10:33 ص | آخر تحديث: الأحد 18 أكتوبر 2026 - 10:33 ص

أعلنت وزارة الطاقة الفلبينية، في بيان لها، أن الفلبين والولايات المتحدة تبحثان توسيع نطاق التعاون بينهما في مجال أمن الطاقة، بما يشمل توفير احتياطيات نفطية استراتيجية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد، عن وزارة الطاقة الفلبينية القول، إن وزيرة الطاقة شارون جارين، التقت بنظيرها الأمريكي كريس رايت، في واشنطن "لبحث سبل توسيع التعاون الثنائي بهدف تعزيز أمن الطاقة في الفلبين، وتنويع مصادر الطاقة، ودفع عجلة تطوير الموارد المحلية".

وبحث المسئولان إمكانية إقامة شراكة في مجال الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية، حيث ستستفيد الفلبين من الخبرة الأمريكية في مجال تخزين النفط في حالات الطوارئ، والاستعداد لانقطاعات الإمدادات.

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