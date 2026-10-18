تايوان ترصد 14 سفينة وطائرتين عسكريتين تابعة للصين حول أراضيها

رصدت وزارة الدفاع الوطني التايوانية طائرتين عسكريتين وخمس سفن حربية وتسع سفن رسمية تابعة للصين بين الساعة السادسة صباح أمس السبت والسادسة صباح اليوم الأحد.

وأضافت الوزارة أنه ردا على ذلك، نشرت تايوان طائرات وسفنا حربية وأنظمة صاروخية ساحلية وعبرت اثنتان من طائرات جيش التحرير الشعبي خط الوسط لمضيق تايوان في منطقة تحديد الدفاع الجوي الشمالية والوسطى من البلاد، حسب موقع تايوان نيوز اليوم الأحد.

وحتى الآن هذا الشهر، رصدت وزارة الدفاع الوطني في تايوان، طائرات صينية 115 مرة وسفنا 208 مرات. ومنذ سبتمبر 2020، زادت الصين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن الحربية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.

ويحدد المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع الثابت وضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة ما بدون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة.