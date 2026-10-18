ذا إندبندنت: قتلى ومصابون إثر حريق ضخم بقاعدة عسكرية في كندا

أسفر حادث خطير داخل قاعدة «واينرايت» العسكرية بمقاطعة ألبرتا الكندية عن سقوط قتلى ومصابين، بعد اندلاع حريق واسع النطاق في منطقة التدريب بالقاعدة، وفقًا لما أوردته صحيفة «ذا إندبندنت» البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع الكندي ديفيد ماكجينتي، تأكيده وقوع وفيات وإصابات جراء الحادث، دون الكشف عن العدد الدقيق للضحايا أو الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.

ووصف الوزير الوضع بأنه «نشط وحساس للغاية»، مشيرًا إلى أن السلطات لا تزال تعمل على تحديد ملابسات الواقعة، التي قال إنها تمثل حادثًا استثنائيًا لم يشهد مثله في الآونة الأخيرة.

وبحسب الصحيفة البريطانية، اندلعت النيران بعد ظهر السبت في منطقة التدريب داخل القاعدة، قبل أن تمتد إلى المناطق المحيطة، وساهمت الرياح القوية في تسريع انتشارها. واستجابت فرق الإطفاء والطوارئ للحادث، فيما جرى نقل مصابين إلى مستشفيات في مدينة إدمونتون بعد تعرض المنشآت الصحية في واينرايت لضغط كبير.

وتشارك الشرطة الملكية الكندية والقوات المسلحة في التحقيقات، بينما أكدت السلطات عدم صدور أوامر بإخلاء البلدة المجاورة، مع دعوة السكان إلى الابتعاد عن منطقة الحريق وإفساح الطرق أمام فرق الطوارئ.

من جهته، أعرب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن تضامنه مع المتضررين، مؤكدًا تعاون الحكومة الفيدرالية مع سلطات مقاطعة ألبرتا والجهات المحلية لتقديم الدعم اللازم.

وتُعد قاعدة واينرايت من أبرز مراكز التدريب العسكري في كندا، إذ تستضيف منشآت مخصصة لتدريب القوات على العمليات القتالية.



