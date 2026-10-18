هيئة بريطانية: تضرر قاطرة بحرية أصيبت بمقذوفين قبالة الإمارات

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أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الأحد، تضرر قاطرة بحرية إثر إصابتها بمقذوفين مجهولين شمال شرقي مدينة خورفكان الإماراتية، وإصابة شخص بجروح طفيفة في الحادث.

جاء ذلك في بيان صدر عن الهيئة، وقالت فيه إنها تلقت بلاغا عن الحادث.

وأوضحت أن القاطرة المستهدفة كانت تبحر باتجاه الجنوب عندما أبلغت عن إصابتها بمقذوفين مجهولين.

وأفادت بأن الاستهداف أسفر عن إصابة شخص بجروح طفيفة، وألحق أضرارا بالقاطرة التي واصلت الإبحار في مسارها.

ودعت الهيئة السفن إلى توخي الحذر أثناء العبور وإبلاغها عن أي "نشاط مشبوه".

ولم يتضمن البيان تفاصيل بشأن هوية القاطرة أو الجهة المسئولة عن إطلاق المقذوفين.

وتقع خورفكان على الساحل الشرقي المطلّ على خليج عمان، جنوب مضيق هرمز.

ويأتي هذا الحادث وسط توتر متواصل بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والسلع في العالم، وأحد الملفات الرئيسية في المفاوضات بين الجانبين.

وبدأت الحرب بهجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أبريل، ثم تجددت المواجهات بين واشنطن وطهران في يوليو في ظل تعثر المفاوضات، رغم توقيع الطرفين مذكرة تفاهم منتصف يونيو.