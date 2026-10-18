وزير الدفاع الإيراني الجديد: أي هجوم أمريكي جديد سيُقابل برد مباغت وواسع النطاق

حذّر وزير الدفاع الإيراني الجديد، مهرداد أخلاقي كتابجي، من أن أي عمل عسكري جديد ضد إيران سيُقابل برد مباغت وواسع النطاق من الشعب الإيراني والقوات المسلحة، محذرًا الولايات المتحدة من تكرار ما وصفه بـ«التقديرات الخاطئة».

وبحسب ما نشرته وكالة «فارس»، جاء ذلك خلال كلمته أمام مجلس الشورى الإسلامي، اليوم الأحد، في إطار جلسة التصويت على الثقة لتوليه منصب وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة، إذ شدد على ضرورة الاستعداد للتحديات الأمنية والاستراتيجية التي تواجه البلاد.

وأوضح كتابجي، أن البيئة الأمنية والاستراتيجية لإيران تشهد تغيرات متسارعة على المستويين الإقليمي والدولي، تفرض تحديات معقدة، مؤكدًا أن مواجهة هذه التطورات تتطلب فهمًا دقيقًا لطبيعة التهديدات، وإدراكًا لمساراتها، والاستعداد لمختلف السيناريوهات المحتملة.

وأشار إلى أن القدرات الدفاعية للدول لا تعتمد على إمكاناتها العسكرية والعملياتية فحسب، بل ترتبط أيضًا بمدى فهمها للبيئة الاستراتيجية المحيطة بها، في ظل التحولات التي تشهدها طبيعة التهديدات والتكنولوجيا العسكرية والنظام الإقليمي.

ولفت وزير الدفاع الإيراني إلى أن الحروب الحديثة باتت تجمع بين المواجهات العسكرية والعقوبات والقيود الاقتصادية والهجمات السيبرانية وتعطيل سلاسل الإمداد وحرب المعلومات، إلى جانب تقييد الوصول إلى التكنولوجيا، ما يستدعي تطوير القدرات الدفاعية وتعزيز الاستعداد لمختلف أشكال المواجهة.

وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن ثقته بقدرة الشعب الإيراني والقوات المسلحة، بدعم من الحكومة والقيادة، على تحقيق أهدافهم، مستندين إلى الوحدة الوطنية وثقافة قوات التعبئة المعروفة باسم «الباسيج».