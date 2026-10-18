شهيد ومصابون بقصف للاحتلال غرب مدينة غزة

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استشهد 4 مواطنين، بينهم طفلة وسيدة، اليوم الأحد، وأصيب مواطنون، في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة.

وفي أحدث الانتهاكات، قال مراسل وكالة «صفا»، إن مواطنًا استشهد، وأصيب عدد آخر، جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين على شارع الرشيد في منطقة الشاليهات غربي مدينة غزة.

وشمالًا، أفاد مراسل الوكالة باستشهاد الشاب عثمان الصوص، متأثراً بجراحه بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال في بيت لاهيا أول أمس.

وفي وقت سابق، قال مراسل وكالة «صفا»، إن المواطنة وجدان كمال مهدي شراب (28 عامًا)؛ استشهدت برصاص جيش الاحتلال في شارع السكة شرقي مدينة خان يونس.

وفي مدينة غزة، أضاف المراسل أن مواطنين أصيبوا، أحدهم بحالة خطرة جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين قرب مقر إسعاف فلسطين في حي الرمال غربي مدينة غزة.

وأفاد باستشهاد الطفلة مسك حازم محمود شحته الدلو، برصاص جيش الاحتلال، في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، صباح اليوم.

وفي خان يونس، أصيب مواطن بنيران جيش الاحتلال في منطقة السكة.

كما أصيب صيادان اثنان جراء إلقاء طائرة مسيّرة إسرائيلية «كواد كوبتر» قنبلة عليهما، أثناء عملهما في بحر مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وبالتزامن مع القتل، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، عمليات نسف وسط قصف مدفعي وإطلاق نار مستمر في قطاع غزة.

وذكر مراسل وكالة «صفا» أن آليات إسرائيلية استهدفت منازل المواطنين وخيام النازحين بإطلاق النار شرقي حيّي التفاح والشجاعية، بالتزامن مع قصف مدفعي، فيما شهد حي الشجاعية انفجار صندوق يحمل مواد متفجرة أُسقط من طائرة مسيّرة إسرائيلية.

وفي وسط القطاع، أُصيب مواطن بجراح خطيرة برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي قرية المصدر، فيما طال قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الدبابات شرقي مخيم البريج.

وفي جنوب القطاع، أطلقت الآليات الإسرائيلية نيرانها بكثافة جنوبي مدينة خان يونس، كما استهدفت بإطلاق النار خيام النازحين في مواصي مدينة رفح، بالتزامن مع قصف مدفعي شمال شرقي خان يونس.

كما استهدف قصف مدفعي المناطق الشمالية من قطاع غزة، وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية قذائفها في عرض بحر مدينة رفح جنوبي القطاع.