أفادت مصادر عبرية، يوم الأحد، بأن حكومة بنيامين نتنياهو، صدّقت خلال اجتماعها، يوم الأحد، على تقليص 2.6 مليار شيكل من ميزانيات الوزارات، لصالح جيش الاحتلال.

وذكرت المصادر، وفق ترجمة وكالة «صفا»، أن حكومة نتنياهو، صدقت على زيادة ميزانية الأمن، بمبلغ 2.6 مليار شيكل، (نحو 840 مليون دولار)، لتمويل مشتريات عسكرية عاجلة.

ومنذ فترة، يزعم نتنياهو، احتمال تعرض إسرائيل لهجمات قبيل الانتخابات العامة في 27 أكتوبر الجاري، وهو ما اعتبره قادة في المعارضة «دعاية انتخابية عبر التخويف».

ويأتي هذا القرار في وقت يعصف فيه عدوان الاحتلال بالمنطقة منذ أكتوبر 2023، إذ تواصل حرب إبادة جماعية بقطاع غزة وعدوانا على الضفة الغربية، وشنت حربين على كل من لبنان وإيران وغارات جوية على اليمن، إضافة إلى توغلات برية شبه يومية في سوريا.