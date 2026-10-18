رئيس لجنة الأندية بالمهندسين: حصر أسباب الخسائر ووضع خطط لتحويل الأندية والمصايف إلى الربحية

عقدت لجنة الأندية وإنشاء المصايف بنقابة المهندسين اجتماعها الأول، برئاسة المهندس الاستشاري السيد حسن، أمين الصندوق المساعد بالنقابة العامة للمهندسين ورئيس اللجنة، وبحضور الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، والأستاذ الدكتور المهندس مصطفى أبو زيد، وكيل النقابة، والمهندس هشام أمين، أمين الصندوق، إلى جانب أعضاء اللجنة.

وفي مستهل كلمته، وجه المهندس الاستشاري السيد حسن، رئيس لجنة الأندية وإنشاء المصايف، الشكر إلى اللجنة السابقة على جهودها في إعداد لائحة الأندية ومجالس إداراتها، مؤكدا أهمية البناء على ما تحقق من إنجازات.

وأوضح أن اللجنة ستتعمق في دراسة احتياجات المهندسين والهياكل الإدارية للأندية، إلى جانب مراجعة الحسابات والرقابة عليها، بما يسهم في معالجة مشكلات الأندية والمصايف على مستوى الجمهورية.

وعزا السيد حسن تأخر انعقاد اللجنة إلى الرغبة في استصدار تحديد واضح وصريح لمهامها، تجنبا للتداخل مع اللجان الأخرى.

وأشار إلى صدور قرار إداري يحدد اختصاصات اللجنة الأصيلة، وتشمل دراسة جميع الملفات المتعلقة بالأندية والمقرات وأعمال الإنشاءات والصيانة، ومتابعة الأعمال الإدارية، والرقابة على تشغيل الأندية والمصايف وحوكمتها، وربطها بالنظم الإلكترونية للنقابة العامة، ورفع كفاءة الأداء، وإبرام التعاقدات الاستثمارية ذات الصلة.

وأضاف رئيس اللجنة أن مهامها تشمل أيضا تحديد أسباب خسائر كل ناد أو مصيف، والعمل على تحويله من الخسارة إلى الربحية، والارتقاء بالمستوى المؤسسي والإداري، ووضع الخطط واللوائح المنظمة، ودراسة متطلبات النقابات الفرعية لإنشاء أندية جديدة أو شراء أراض لإقامتها.

وأكد حرص اللجنة على التعاون مع لجنة الإسكان، برئاسة المهندس رضا الشافعي، والتنسيق مع لجنة العلاقات العامة والرحلات، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمهندسين.