يجرى حزب التجمع انتخاباته الداخلية في أمانات المحافظات خلال شهر أكتوبر الجاري، استعدادا للمؤتمر العام التاسع، الذي من المقرر عقده يوم 28 نوفمبر القادم، ويجري خلاله انتخاب رئيس الحزب وأمانته المركزية.

وقال محمود الدسوقي أمين التنظيم المركزي بحزب التجمع، إن الحزب انتهى من انتخابات أمانته في 8 محافظات، وهى: المنوفية وكفر الشيخ والبحيرة والسويس وشمال سيناء والشرقية والقاهرة والغربية.

وأسفرت الانتخابات الداخلية عن انتخاب أمناء أمانات المحافظات وهم، أحمد جلال العبد بمحافظة المنوفية، وهشام الزغبي بمحافظة كفر الشيخ، ومصطفى كامل بمحافظة الشرقية، وخالد بمحافظة البحيرة، ومحمد توفيق بمحافظة الغربية، وسامح الشال بمحافظة القاهرة، وإسماعيل راضي بمحافظة السويس، ومحمد حجاج بمحافظة شمال سيناء.

وأشار الدسوقي في تصريحات لـ "الشروق"، إلى أنه سيتم الانتهاء من انتخابات الأمانات المتبقية خلال شهر أكتوبر الجاري، ثم دعوة كل لجان الحزب بالمحافظات للمؤتمر العام التاسع، الذي يأتي بالتزامن مع احتفالات الحزب باليوبيل الذهبي ومرور 50 عامًا على تأسيسه.

وأوضح الدسوقي، أن انتخابات أمانات المحافظات تبدأ بمناقشة تقارير الأنشطة الخاصة بها خلال الدورة الانتخابية الماضية، والحالة السياسية والحزبية داخل كل محافظة، ثم الإجراءات التنظيمية بانتخاب أعضاء لجنة الحزب بالمحافظة، ثم اجتماع اللجنة لانتخاب أمين المحافظة وممثليها في اللجنة المركزية، وانتخاب الأمانات النوعية.

وأردف أمين التنظيم المركزي بالحزب أن انتخابات الحزب بالمحافظات تتم عبر متابعة مركزية ينظمها الأمين العام تنفيذاً لقرارات الأمانة العامة للحزب، في إطار اللائحة الداخلية والضوابط المنظمة والتراث التنظيمي لحزب التجمع، الذي تراكم عبر ثمان مؤتمرات سابقة بدأت منذ تأسيسه عام 1976.

واستطرد الدسوقي أن متوسط نسبة الحضور في مؤتمرات الحزب بالمحافظات حتى الآن بلغ 73%، حيث جاء مؤتمر محافظة القاهرة الذي عقد قبل يومين كأعلى نسبة مشاركة بنسبة حضور 89%، موضحا أنه جرى ملاحظة زيادة كبيرة في نسب تمثيل المرأة والشباب في مؤتمرات المحافظات ولجانها القيادية المنتخبة.

يشار إلى أن الأمانة العامة للحزب صدقت على نتائج المرحلة الأولى من إجراءات انعقاد المؤتمر العام، والتي شهدت عقد مؤتمرات في 156 قسمًا ومركزًا بـ23 محافظة، خلال شهر أغسطس الماضي، وأسفرت عن انتخاب قيادات الحزب على مستوى الأقسام والمراكز، موضحة أنها شهدت صعود للكوادر الشبابية والنسائية في الهياكل القيادية تجاوز نسبة الـ60% من أعداد المنتخبين.

ووافقت الأمانة بالإجماع على جميع قرارات القيادة المركزية الصادرة خلال الأشهر الماضية، والمتعلقة بقرارات فصل عدد من أعضاء الحزب المخالفين للقواعد التنظيمية، والتي صدرت تنفيذًا لتكليف الأمانة العامة في اجتماعها السابق، باتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات للحفاظ على وحدة الحزب وسلامته.