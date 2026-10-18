الوفد: تعيين عماد المهدي مستشارا لرئيس الحزب لشئون الأمن والتحليل الاستراتيجي

- المهدي يتنازل عن الترشح لعضوية الهيئة العليا للحزب.. ويوجه الشكر لرئيس الوفد على اختياره مستشارا للأمن القومي



أعلن حزب الوفد، تعيين عماد المهدي، مستشارًا لرئيس الحزب لشئون الدفاع والأمن القومي والتحليل الاستراتيجي.

وأكد المهدي، أن الأمن القومي المصري يمثل خطًا أحمر، مشددًا على أهمية رفع وعي المواطنين بمفهوم الأمن القومي وأبعاده، في ظل التطورات التي تشهدها الساحة، والانفتاح الإعلامي وانتشار منصات التواصل الاجتماعي.

كما أعرب عن شكره للدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، على ثقته وتعيينه مستشارًا له لشئون الدفاع والأمن القومي والتحليل الاستراتيجي، مؤكدًا أن تولي هذا المنصب يمثل شرفًا كبيرًا ومسؤولية تتطلب الإخلاص والإتقان في أداء الواجب.

وأوضح المهدي أن مفهوم الأمن القومي لا يقتصر على أمن المواطن أو حماية أراضي الدولة فقط، وإنما يشمل كيان الدولة بالكامل وموقعها الاستراتيجي بين دول العالم، مؤكدًا أن قوة الدولة ترتبط بقدرة مؤسساتها وشعبها وقيادتها السياسية وجيشها على حماية مقدراتها وصون أمنها.

كما أن تعزيز الوعي بالأمن القومي يمثل ضرورة لكل المصريين، بمن فيهم أعضاء حزب الوفد، حتى يدرك الجميع أهمية الحفاظ على استقرار الدولة وحماية مصالحها، مشيرًا إلى أن ترسيخ صورة مصر باعتبارها دولة قوية، بجيش قوي وشعب واعٍ وقيادة سياسية قوية، من شأنه أن يعزز قدرتها على مواجهة أي محاولات للمساس بأمنها.

ويُذكر أن اللواء عماد المهدي كان قد تنازل أمس السبت 17 أكتوبر 2026 عن الترشح لعضوية الهيئة العليا للحزب، مؤكدًا أنه ترك المجال أمام زملائه بعد صدور قرار رئيس الوفد بتعيينه مستشارًا لرئيس الوفد لشئون الدفاع والأمن القومي والتحليل الاستراتيجي، وأن هذا المنصب شرف ومسئولية كبيرة يتطلبان بذل الجهد.