انطلاق مناورات عسكرية يابانية أمريكية مشتركة غدا الاثنين

من المقرر أن تنطلق غدا الاثنين، مناورات عسكرية مشتركة بين اليابان والولايات المتحدة والتي تحمل اسم "كين سورد 27"، والتي ينظر إليها بوصفها تدريب عملي على الدفاع عن سلسلة الجزر الجنوبية الغربية لليابان.

وستشهد المناورات التي تجرى كل عامين وهي الأكبر على الإطلاق والتي تضم حوالي 45 ألف جندي من أفراد قوات الدفاع الذاتي اليابانية و12 ألف جندي أمريكي ، نشر اليابان للمرة الأولى صواريخ أرض-بحر من نوع "تايب 25" طويلة المدى مخصصة لاستهداف السفن، خارج قاعدتها في مقاطعة كوماموتو، حسب صحيفة جابان تايمز اليوم الأحد.

وفي الوقت نفسه، سيرسل الجانب الأمريكي نظاما متطورا للصواريخ المضادة للسفن إلى جزيرة يونجوني في مقاطعة أوكيناوا والتي تقع على بعد 110 كيلومترات فقط من تايوان وهي منطقة تشكل بؤرة توتر.