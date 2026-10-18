زيلينسكي: روسيا هاجمت قطاع الطاقة الأوكراني 76 مرة خلال أسبوع

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير ​زيلينسكي، اليوم الأحد، ‌إن روسيا شنت عشرات الهجمات على منشآت الكهرباء ​والنفط والغاز في ​أوكرانيا خلال الأسبوع الذي تلا إعلان الرئيس ​الأمريكي دونالد ترامب وقف ​الهجمات على البنية التحتية للطاقة.

وكتب على منصة "إكس": "منذ أن ​أعلن الرئيس الأمريكي ​وقف إطلاق النار على منشآت ‌الطاقة قبل أسبوع، شنت روسيا هجمات متعمدة على قطاعات الكهرباء والنفط ​والغاز في ​أوكرانيا ⁠76 مرة"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمّرت 1015 طائرة بدون طيار (درون) أوكرانية، فوق مناطق متفرقة في روسيا الاتحادية، خلال الليلة الماضية.

وأمس، أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمّرت وأسقطت 654 درون أوكرانية وقذيفة "هيمارس" خلال يوم واحد، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

ولم تؤكد كييف ولا ​موسكو وقف ​إطلاق النار الذي أعلنه ترامب.