تأجيل محاكمة 5 متهمين بتزوير إقامة أجنبي في إمبابة لـ 24 نوفمبر

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل محاكمة 5 متهمين بتزوير بطاقة إقامة أجنبي، لجلسة 24 نوفمبر المقبل، لحضور أحد المتهمين من محبسه.

صدر القرار برئاسة المستشار طارق خميس محمد، وعضوية المستشارين أسامة عبد الخالق إبراهيم، محمد حسن خطاب، وأمانة سر عبد العزيز مناع وعصام السيد.

أسندت التحقيقات في القضية رقم 13128 لسنة 2025 جنايات مركز إمبابة، للمتهمين "حسام الدین . ح" 41 سنة مدير بشركة، "سيد . ي" 56 سنة، سمسار، "أحمد . ع" 50 سنة، مدير تسويق، "هدى . أ" 43 سنة، سمسار عقارات، "وليد . ح" 53 سنة، حلاق، أنه في غضون الفترة من عام غضون شهر سبتمبر 2025 المتهم الأول اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو "بطاقة إقامة أجنبي"، والمنسوب صدورها إلى إدارة الجوزات والهجرة، بأن أمد المتهمين من الثاني وحتى الأخير - وجميعهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية – بيانات "محمد . ج" كويتي الجنسية" فاصطنعوا المحرر على غرار المحررات الرسمية الصحيحة مزيلة بتوقيعات مماثلة لتوقعات الموظفين المختصين باستخدام طابعة كمبيوتر أسلوب انكجيت، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين توصلوا للاستيلاء على مبالغ مالبة من "جمال . م"، وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض من ثروته بأن استعملوا طرق احتيالية من شأنها ايهامه بوجود واقعة كاذبة في صورة أخرى صحيحة بأن قدم له الأول المحرر المزور محل الاتهام السابق زاعما بصحته وهو "بطاقة إقامة أجنبي" لنجله والمنسوبة إلى الجهة محل الاتهام الأول وتمكن بتلك الوسيلة من الاستلاء على المبالغ المالية.

وشهد ضابط بالإدارة العامة للهجرة والجوزات، بأنه حال مباشرة عمله تقدم له المجني عليه ونجليه لإنهاء إجراء السفر وقدم له بطاقة إقامة أجنبي شكك في كونها مزورة، وبالفحص تأكد له ذلك، ومن خلال مناقشة المجني عليه ونجله وبإجراء التحريات تبين أن المتهم الأول أوهمه بقدرته على استخراج تلك البطاقة من السلطة المختصة وأنه بالاشتراك مع المتهمين تمكن بعد أن أمدتهم بالبيانات اللازمة اصطنعوا على غرار البطاقات الصحيحة باستخدام طابعة كمبيوتر بأسلوب النكجيت وأنهم تحصلوا نظير ذلك على مبلغ مالي من المجني عليه لإتمام الأمر.