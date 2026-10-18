البرلمان الإيراني يوافق على تعيين مهرداد أخلاقي كتابجي وزيرا للدفاع

أفادت وكالة «فارس» الإيرانية شبه الرسمية، اليوم الأحد، بموافقة البرلمان على تعيين مهرداد أخلاقي، وزيرا للدفاع.

ووصفت وسائل الإعلام مهرداد أخلاقي، بأنه أحد كبار مسئولي وزارة الدفاع، وقد شغل سابقًا منصب المدير التنفيذي لمنظمة الصناعات الجوية والفضائية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية.

ويُعد أخلاقي من المسئولين الذين تختلف خلفيتهم عن بعض وزراء الدفاع السابقين، إذ لا تتمثل خبرته الأساسية في «قيادة القوات العسكرية»، بل في أكثر الهياكل «الصناعية» تخصصًا داخل وزارة الدفاع.

عمل أخلاقي لسنوات في مؤسسات مرتبطة بالصناعات الصاروخية والجوية والفضائية، وظهر اسمه منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في وثائق تتعلق ببرنامج الصواريخ الإيراني.

وفي عام 2008، أُدرج اسمه على قائمة العقوبات الأمريكية بصفته رئيس مجموعة باقري الصناعية، كما كان أحد المسئولين الذين وردت أسماؤهم في قرار العقوبات رقم 1747. وفي عام 2014، عيّنه حسين دهقان رئيسًا لمنظمة الصناعات الجوية والفضائية التابعة لوزارة الدفاع.