الشبكة اليمنية للحقوق والحريات: 170 جريمة وانتهاكا حوثيا خلال 48 ساعة في 9 محافظات

اتهمت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، جماعة الحوثي بارتكاب 170 جريمة وانتهاكا خلال الـ48 ساعة الماضية في 9 محافظات، إضافة إلى إطلاق نحو 432 مقذوفا بصورة عشوائية.

وأوضحت الشبكة في تقرير أن "الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيات الحوثية في محافظات تعز، وعدن، وصنعاء، والحديدة، والجوف، ولحج، والضالع، وإب، وعمران، أسفرت عن مقتل 29 يمنيًا، بينهم 4 نساء و3 أطفال، وإصابة 36 مواطنًا، بينهم 5 نساء و4 أطفال، واختطاف 16 يمنيًا، ومداهمة نحو 61 منزلًا، واستهداف 23 منزلًا بالقصف، إلى جانب استهداف مرفقين صحيين ومسجدين ومطار عدن الدولي وقصر معاشيق"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ نت".

ووثقت الشبكة مقتل مسافرين اثنين وإصابة آخرين بانفجار لغم على طريق اليتمة – الوديعة.

وأشار التقرير إلى استمرار الحصار المشدد على تعز ومنع دخول المواد الغذائية والأساسية والمشتقات النفطية والأدوية، بالتزامن مع التصعيد العسكري، بما يعيق وصول السكان إلى العلاج والغذاء والخدمات، ويفاقم ارتفاع الأسعار ومخاطر الجوع والمرض، ولا سيما بين الأطفال والمرضى والفئات الأكثر احتياجًا.

كما أفادت الشبكة بأنها تلقت بلاغًا بشأن الضغط على عقال الحارات في العاصمة صنعاء لإعداد كشوفات لتسجيل مقاتلين جدد، إلى جانب معلومات عن الدفع نحو تجنيد الأطفال قسرًا.

وطالبت الشبكة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإدانة واضحة لهذه الانتهاكات، واتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لوقف الاعتداءات وحماية المدنيين، ورفع الحصار وفتح الطرق، وضمان حرية حركة السكان ووصول الغذاء والمياه والوقود والأدوية والمساعدات بصورة آمنة ومنتظمة ودون عوائق.

كما دعت إلى إعلان تعز مدينة منكوبة وتوسيع الاستجابة الإنسانية بما يتناسب مع حجم الاحتياجات.