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أصيب عاملان بحالة اختناق في حريق نشب داخل مخزن لفرز المخلفات بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة.

وبينت التحريات الأولية أن الحريق نتيجة ماس كهربائي بأحد الوصلات الداخلية للمخزن، ما أدى إلى احتراق محتوياته بالكامل، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً يفيد بنشوب حريق داخل المخزن المشار إليه، ووجود مصابين، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

تم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق، الذي تسبب في إصابة عاملين، وتفحم محتويات المخزن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.