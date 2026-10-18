القبض على 5 متهمين بالتشاجر لخلافات حول قطة أرض بالوراق

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على 5 أشخاصن لاتهامهم بالتشاجر، لخلاف على قطعة أرض، أسفرت عن إصابة اثنين منهم بمنطقة الوراق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغَا بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بدائرة قسم شرطة الوراق، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ لكشف الملابسات.

وبإجراء التحريات والفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين 5 أشخاص بسبب خلاف على ملكية قطعة أرض، تطورت إلى مشاجرة، مما أسفر عن إصابة اثنين منهم بجروح وكدمات متفرقة بالجسد.

ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.