القبض على خادمة لاتهامها بالتعدي على ابنة الفنان محمد محمود عبد العزيز بالجيزة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط خادمة تحمل جنسية دولة نيجيريا، لاتهامها بالاعتداء على ابنة الفنان محمد محمود عبد العزيز وصفعها على وجهها، أثناء وجودها داخل منطقة مخصصة لألعاب الأطفال بأحد المولات الشهيرة بمدينة الشيخ زايد.

تلقت أجهزة الأمن بالجيزة، بلاغًا يفيد تعرض ابنة الفنان محمد محمود عبد العزيز للاعتداء بالصفع داخل ملاهي الأطفال بالمول.

وبإجراء التحريات والفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المشكو في حقها وضبطها، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الحادث، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.