الرئيس الإيراني: القدرات الدفاعية لإيران تردع أعداءها

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، إن القدرات الدفاعية لبلاده وصلت إلى مستوى يجعل القوى الأجنبية تتردد في شن هجوم عليها، رغم ما تمتلكه من إمكانات ومعدات عسكرية واسعة.

وأضاف بزشكيان، خلال جلسة افتراضية للبرلمان الإيراني لمناقشة أهلية مرشحه لتولي وزارة الدفاع، مهرداد أخلاقي، أن القوات المسلحة الإيرانية أظهرت شجاعة وقدرات كبيرة وتضحيات في الدفاع عن البلاد، بحسب وكالة «تسنيم» الإيرانية.

وأكد الرئيس الإيراني أن القوة الدفاعية لبلاده لا تقتصر على الصواريخ والمعدات العسكرية، بل تشمل أيضًا الدعم الشعبي والوحدة الوطنية، معتبرًا أنهما ركيزتان أساسيتان لتعزيز قدرة إيران على ردع أي هجوم.

وقال بزشكيان إن إيران لم تهاجم دولًا أخرى خلال القرنين الماضيين، ولا تعتزم القيام بذلك، لكنه شدد على أنها ستتصدى بحزم لأي هجوم يستهدف أراضيها، مؤكدًا أن بلاده لا تطمع في أراضي الدول الأخرى.

وفي سياق متصل، أشاد بزشكيان بخبرة أخلاقي العلمية والتقنية، مشيرًا إلى أنه أمضى 42 عامًا في وزارة الدفاع وتدرج في مناصب علمية وفنية وإدارية، وهو ما اعتبره مؤهلًا لتولي المنصب.