وزير الري: إخضاع طلبات تغطية الترع والمصارف لدراسة فنية متأنية

وجه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بدراسة عدد من الطلبات الخاصة باستغلال قطع أراضٍ مملوكة للوزارة عبر الجهات المختصة، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة وخطة الوزارة لاستثمار أملاكها.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الدكتور هاني سويلم مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ؛ لبحث مطالب جماهيرية وطلبات مقدمة من المواطنين.

وشدد سويلم، خلال اللقاء، على ضرورة إخضاع أي طلبات تتعلق بتغطية المجاري المائية لدراسة فنية متأنية؛ للتأكد من عدم تأثيرها سلبًا في كفاءة شبكة الترع والمصارف وقدرتها على أداء وظائفها، مع الالتزام بالاشتراطات والقوانين المنظمة.

كما وجه وزير الري أجهزة الوزارة المختصة بسرعة المعاينة والدراسة على الطبيعة لطلب استكمال تبطين إحدى الترع، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للحالة الفنية والاشتراطات المعمول بها.

وأكد سويلم أهمية التعامل مع مشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، وضرورة التعاون بين أجهزة الوزارة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والجهات المعنية للتوعية بمخاطر هذه الممارسات، والعمل على إيجاد حلول مستدامة للحفاظ على نظافة المجاري المائية وضمان قيامها بوظيفتها في توصيل المياه والحفاظ على نوعيتها.

وأشار الوزير إلى أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الوزارة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، باعتبارهم أحد أهم حلقات التواصل مع المواطنين؛ بما يسهم في سرعة التعرف على المشكلات والاحتياجات المتعلقة بالمنظومة المائية، ودراسة الحلول المناسبة لها مع مراعاة الجوانب الفنية والقانونية، ودعم جهود الوزارة لتحسين مستوى الخدمات والحفاظ على الموارد المائية وتطوير البنية التحتية للمنظومة.