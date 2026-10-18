مندوب فلسطين بالجامعة العربية: إحياء ذكرى ضحايا الإبادة يستهدف إنصاف الفلسطينيين ومحاسبة مرتكبي الجرائم

أكد السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لفلسطين لدى جامعة الدول العربية، أن إحياء ذكرى شهداء جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني يستهدف إنصاف الشهداء وضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.

جاء ذلك في كلمة ألقاها العكلوك، اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، خلال إحياء ذكرى شهداء جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، بحضور الأمين العام للجامعة العربية نبيل فهمي، ورئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، وعدد من السفراء وممثلي الدول العربية والأجنبية، وأبناء الجالية الفلسطينية في مصر.

وأشار إلى أن جامعة الدول العربية والبرلمان العربي تبنّيا يوم 17 أكتوبر من كل عام لإحياء هذه الذكرى، وملاحقة مرتكبي الجريمة بكل الوسائل والأدوات القانونية الوطنية والإقليمية والدولية.

وقال العكلوك إن إحياء هذه الذكرى، للمرة الأولى انطلاقًا من جامعة الدول العربية، يمثل صفحة جديدة في التاريخ لإنصاف شهداء الشعب الفلسطيني وضمان عدم إفلات المجرم الإسرائيلي من العقاب، موضحًا أن إسرائيل ارتكبت، وما تزال ترتكب، جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني على مدار 1107 أيام.

وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف، بقصد ونية مبيتة، إبادة الشعب الفلسطيني وتدميره، لا سيما في قطاع غزة، كليًا أو جزئيًا، من خلال قتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، وإلحاق الأذى الجسدي والروحي الخطير بهم بصورة ممنهجة ومتعمدة، وإخضاعهم لظروف معيشية استهدف منها التدمير المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني، وفرض سياسات وتدابير عدوانية تستهدف تقويض مستقبله، عبر الاستهداف الممنهج للأطفال والنساء، بمن فيهن الحوامل والمرضعات.

وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية أقرت، في تدابيرها المؤقتة التي أعلنتها مطلع عام 2024، بأن الشعب الفلسطيني جماعة محمية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.

وأوضح العكلوك أن إسرائيل أجبرت نحو مليوني فلسطيني على الانتقال القسري من بيوتهم وأحيائهم ومدنهم، وأخفت قسريًا آلاف المدنيين الفلسطينيين، واعتقلت وعذبت آلاف الأسرى الفلسطينيين، وأخضعت الشعب الفلسطيني للتجويع والحصار القاتل، الذي قطع أسباب الحياة عن الفلسطينيين في قطاع غزة، من مياه وكهرباء وطعام ودواء ووقود ومواد إغاثة.

وأضاف أن إسرائيل دمرت أكثر من 80% من كل أشكال الحياة باستخدام أكثر من مئة ألف طن من المتفجرات، بما شمل مئات الآلاف من الأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي، ومنها منازل المدنيين والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والجامعات والمخابز وآبار المياه والأراضي الزراعية والمساجد والكنائس والمتاحف والمكتبات والمنشآت الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية، فضلًا عن البنية التحتية، بما فيها الطرق وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي.

وأكد أن هذا التدمير جرى بصورة ممنهجة ومتعمدة تستهدف إبادة الجماعة الفلسطينية، في ظل خطاب مكثف من الكراهية والعنصرية والتحريض تبنته حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاؤها وقادة وضباط جيشها، بما يؤكد، بحسب قوله، نية ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وقال العكلوك إن جامعة الدول العربية والبرلمان العربي تبنّيا يوم 17 أكتوبر من كل عام لإحياء ذكرى شهداء جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وملاحقة مرتكبيها بكل الوسائل والأدوات القانونية.

وأوضح أن 17 أكتوبر 2023 كان اليوم الأكثر دموية خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ قتلت إسرائيل أكثر من 700 شهيد فلسطيني في مجازر ارتكبتها خلال أقل من 24 ساعة، كان أغلبهم من شهداء مجزرة المستشفى الأهلي العربي «المعمداني» في حي الزيتون بمدينة غزة.

ودعا العكلوك الأحرار في العالم إلى عدم التعب من الوقوف في وجه الظلم والاضطهاد، قائلًا: «كلما تعبتم تذكروا الجائعين الهائمين على وجوههم في غزة».

وشدد العكلوك على ضرورة فرض العقوبات ومقاطعة إسرائيل وقول الحقيقة في وجهها، حتى توقف جرائمها وتنهي احتلالها غير القانوني، داعيًا إلى مواصلة الجهود لجلب نتنياهو ومجرمين آخرين إلى السجون الدولية، وإدراج عصابات المستوطنين الإرهابية على قوائم الإرهاب الوطنية والإقليمية والدولية.