نائب رئيس الوزراء الروسي: أوروبا لن تتمكن من سد عجز الغاز دون الإمدادات الروسية

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في مقابلة مع قناة "فيستي" الروسية، إن أوروبا لن تتمكن من سد العجز في إمدادات الغاز دون الإمدادات الروسية، في ظل إغلاق مضيق هرمز وتوقف العمل في منشأة قطرية للغاز عقب تعرضها لهجمات.

وأضاف نوفاك، اليوم الأحد، "نحن على ثقة بأنه لا يوجد حاليا أي سبيل لسد العجز، في ظل إغلاق مضيق هرمز وتوقف منشأة قطرية للغاز نتيجة لهجمات وقعت في مارس الماضي. ولهذا السبب، أرى أن السياسيين الأوروبيين يلحقون الضرر بأنفسهم إذا ما فرضوا حظرا على الإمدادات، بما في ذلك الإمدادات القادمة من روسيا"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأشار نوفاك إلى أن المستهلكين الأوروبيين هم من سيتحملون تبعات هذه القرارات.

وأضاف نوفاك "وبناء على ذلك، سيحدث نقص في الإمدادات. وقرار فرض حظر على إمدادات الغاز الطبيعي المسال، المقرر بدء تطبيقه في الأول من يناير المقبل، يثير استغرابا كبيرا، لأن سوق الغاز الأوروبية تعاني حاليا من خلل في التوازن. وكما نعلم، فإن العجز كبير، كما أن احتياطيات الغاز المخزنة أقل بكثير، حيث أعتقد أنها تقل بنسبة 10% عن متوسط ​​المخزونات المسجلة خلال الفترة نفسها في السنوات السابقة".