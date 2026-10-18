موسكو تعلن إسقاط أكثر من 1000 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 1015 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق مناطق متفرقة في روسيا الاتحادية، خلال الليلة الماضية.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، من الساعة الثامنة مساء أمس السبت وحتى الساعة الثامنة صباح اليوم الأحد، دمرت قوات الدفاع الجوي 1015 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه تم إسقاط الطائرات المسيرة "فوق مقاطعات بيلجورود وبريانسك، وفلاديمير وكالوجا وكورسك ولينينجراد ونوفجورود وأوريول، وبسكوف وريازان وسمولينسك وتفير وتولا وموسكو وكراسنودار، وجمهورية القرم، ومياه البحر الأسود".

من جهته، أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 152 من أصل 180 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم على أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجوما على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام صاروخ باليستي واحد من طراز "إسكندر-إم" تم إطلاقه من مقاطعة فورونيج الروسية، بالإضافة إلى 180 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وجيربيرا، وإيتالماس وطرز أخرى، تم إطلاقها من مناطق أوريول، وبريانسك، وكورسك، وشاتالوفو، وبريمورسكو-أختارسك الروسية، بالإضافة إلى دونيتسك وهفارديسكي بشبه جزيرة القرم المحتلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأشار البيان، إلى صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وبحسب البيانات الأولية، وحتى الساعة 08:30 صباح اليوم الأحد، أسقطت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أو حيدت 152 طائرة مسيرة روسية من طراز "شاهد"، وجيربيرا، وإيتالماس وطرز أخرى.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.