الاتحاد الأوروبي يندد بهجمات المستوطنين في الضفة الغربية ويطالب بمحاسبة المسئولين عنها



قال متحدث باسم مسئولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إن التكتل «يندد بشدة» بالهجمات التي يشنها مستوطنون عنيفون في الضفة الغربية، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف دبلوماسيين أوروبيين.

وجاء البيان بعد يوم من قول وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، إن مستوطنين إسرائيليين هاجموا مدنيين فلسطينيين ودبلوماسيين أوروبيين ورئيس بلدية فرنسية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث: «استقبلنا تصريحات عدد من المسئولين الإسرائيليين الذين نددوا بهذه الهجمات بإيجابية، لكننا نتوقع محاسبة كاملة واتخاذ تدابير فعالة لمنع استمرار أعمال العنف والمضايقات العنيفة ضد الفلسطينيين، بما في ذلك خلال موسم قطف الزيتون الجاري، وكذلك ضد الصحفيين».

وهاجم مستوطنون إسرائيليون، السبت، مجموعة من الدبلوماسيين الأوروبيين في الضفة الغربية المحتلة، بعد يوم واحد من إصابة صحفية تعمل لدى صحيفة «واشنطن بوست» إثر اعتداء آخر.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية ووكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، أن المستوطنين هاجموا الدبلوماسيين الأوروبيين في قرية الطيبة، وهي قرية فلسطينية مسيحية تقع شرق رام الله.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الدبلوماسيين ينتمون إلى فرنسا وبلجيكا وبولندا.

ودعا نائب رئيس السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، المجتمع الدولي إلى تحميل إسرائيل المسئولية عن هذا الهجوم.

وكتب عبر حسابه في منصة «إكس»: «هذا نموذج مصغر من حجم الإرهاب اليومي الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني، ويتطلب موقفًا دوليًا حازمًا يفرض الحماية الدولية للشعب الفلسطيني».