الدفاع المدني السعودي يفعّل الإنذار المبكر في منطقة نجران للتحذير من خطر

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في مدينة نجران ومحافظة السليل، للتحذير من خطر.

وأشارت في سلسلة تدوينات لاحقة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، الأحد، إلى زوال الخطر عن المنطقتين، داعية المواطنين والمقيمين إلى اتباع تعليمات الدفاع المدني، وتجنب التجمهر والتصوير نهائيًا.

وحذرت من أن «تصوير أو نشر أو تداول معلومات ذات صلة بالتصدي للصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع سقوطها يعرض صاحبها للمساءلة القانونية».

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي عن سقوط وتحطم طائرة عمودية استطلاعية داخل الأراضي السعودية بمنطقة نجران نتيجة عطل فني، ومقتل طاقمها.



وأفاد المالكي في بيان نشر على وكالة «واس»: بـ«سقوط وتحطم طائرة عمودية استطلاعية من نوع (AH-6i) داخل الأراضي السعودية بمنطقة (نجران) تابعة لوزارة الحرس الوطني نتيجة عطل فني، وقد نتج عن الحادث استشهاد طاقمها الجوي المكون من ضابطين».

وفي بيان منفصل، أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، ‏اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين بالمنطقة الشرقية ومنطقة الرياض.

ويأتي هذا البيان بعد إعلان المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين يحيى سريع، أن قوات الجماعة أسقطت مروحية عسكرية سعودية من طراز «أباتشي» قبالة منطقة نجران الحدودية، أثناء تنفيذها عمليات قال إنها استهدفت مواقع قواته على الحدود.

كما أفاد سريع في بيان آخر بإسقاط طائرة استطلاع مسلحة سعودية من طراز «كاريال» في أجواء محافظة حجة شمال غربي اليمن. وقبل ذلك استهدف الحوثيون مقر قيادة القوات السعودية ومستودعات الأسلحة في معسكر بدر بمحافظة عدن في اليمن، إلى جانب مواقع عسكرية ومخازن للأسلحة.

وتصاعدت المواجهات بين التحالف بقيادة السعودية والحوثيين منذ مطلع أكتوبر، بعد إعلان التحالف تنفيذ «عملية واسعة» ضد قدرات الجماعة، رافقتها هجمات حوثية بالصواريخ والمسيرات على مطارات ومنشآت سعودية.



